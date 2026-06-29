皇室典範の改正案について立憲民主党の水岡代表は「養子の子に皇位継承権を与える内容になっている」と指摘した上で、「これまで議論していない内容で怒りを禁じえない」と批判しました。【映像】「怒りを禁じえない」水岡代表が批判立憲民主党・水岡代表「条文案で養子の子に皇位継承権を与える中身となっている」「これまで何ら議論していないことをだまし討ちのように提示をする政府与党に、怒りを禁じえません」政府がまと