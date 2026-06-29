北中米Ｗ杯決勝トーナメント１回戦で日本代表が激突するブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督の巨額優勝ボーナスが明かされ話題となっている。監督として５度、欧州チャンピオンズリーグを制している名将のアンチェロッティ監督は報酬もケタ違いだ。ドイツメディア「ビルド」によると、２０２５年に契約当初、年俸は総額で１０００万ユーロ（約１８億円）だったが、現在は手取りで１０００万ユーロとなっている。さらに