愛知県美浜町の人気トマト直売所には、週末になると県内外から多くの客が訪れます。完熟収穫にこだわったオリジナル品種や、金賞を受賞した塩トマトが評判です。 ■甘くておいしいこだわりのトマト 愛知県美浜町に18年前にオープンしたトマトの直売所「小鈴ファーム」。週末には多くの客でにぎわう人気店です。店内には、この道25年の小鈴貴司さんが育てた色鮮やかなトマトがずらりと並びます。