出国時などに目撃サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で森保一監督率いる日本は29日（日本時間30日）、決勝トーナメント1回戦でブラジルと激突する。注目度急上昇の中村敬斗はハイブランドのバッグを愛用しており、ファンの視線が集まっている。25歳の中村は、W杯デビューとなった1次リーグF組初戦のオランダ戦で先制ゴール。チュニジア戦、スウェーデン戦も先発出場し、日本に貢献した。プレーだけでなく甘いルックスにも