記事ポイント水森亜土の郵便局限定グッズが2026年6月26日より発売2ジップショルダーバッグなど花柄デザインの全4種全国約2,000局の郵便局とネットショップで数量限定販売 ソニー・クリエイティブプロダクツが、水森亜土の郵便局限定グッズを2026年6月26日(金)より販売します。全国約2,000の郵便局と「郵便局のネットショップ」にて、数量限定で展開されるグッズです。花柄とレトロで愛らしいイラストをあしらったバッグ・ポー