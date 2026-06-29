佐野海舟（25）が海外に旅立ち、飛躍する夜明け前の話だ。【超激レア画像】「美しすぎる」「女優さんみたい」と話題に…佐野海舟25歳と年上モデル妻・木下桜さんの“ラブラブツーショット”を見る「あいつは、（代表に）行くよ」昌子源は、米子北高校の後輩にあたる佐野のことをそう評した。2023年シーズン、昌子は佐野と鹿島アントラーズで1年間一緒にプレーした。佐野の体の強さ、高い守備力、センスあふれる攻撃力、そし