サマンサベガから、ディズニー・アニメーション映画『リロ＆スティッチ』の人気キャラクター「スティッチ」のコレクションが登場。これからの季節にコーディネートしたくなるデニム素材に「スティッチ」をイメージするモチーフをデザインした全4種がラインナップされます☆ サマンサベガ ディズニー「スティッチ」コレクション 先行販売：2026年6月26日（金）〜7月12日（日）SHIBUYA109店にて全国販売：2026年7月1