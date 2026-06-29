グループリーグ第3戦スウェーデン戦の2日前、ナッシュビルで日本代表が練習を行っている間のことだった。グループKの第2戦ポルトガル対ウズベキスタンが始まり、2月に41歳になったクリスティアーノ・ロナウドが前半だけで2ゴールを挙げた。直後の取材対応の中で39歳の長友佑都にはこのゴールに対する感想が求められ、長友は感じよくそれに応じた。【写真】「毎日“おはよう”は欠かさない」結婚9年目でもラブラブな平愛梨＆長友