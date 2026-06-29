〈あらすじ〉2015年、アサド大統領による独裁政権下のシリア。内戦の激化を受け、北部の町アレッポの病院で働いていた医師アミラ（ヤスミン・アル・マスリー）は、娘と共に国境を越え、安全な場所へと避難することを決意する。一方、国境警備の兵士ムスタファ（ヤヤ・マヘイニ）は、政権を守るためなら子供の処刑も辞さない政府軍に不信感を抱き始めていた。【画像】「子供の処刑も辞さない」独裁政権から逃げる母娘、密航業で荒