人口の3割を65歳以上の高齢者が占める日本。高齢化社会での労働力の確保も課題となっています。そんな中、認知症患者が働く飲食店があります。その名も「ばあちゃん喫茶」。立ち上がったきっかけは、「毎日とんかつを揚げ続けてしまう」という、一人のおばあちゃんのエピソードでした。サクッと揚がったとんかつに舌鼓をうつお客さん。ここは、おばあちゃんたちが調理・接客をしてくれる、その名も「ばあちゃん喫茶」。テキパキと