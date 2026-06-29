俳優で歌手の亀梨和也さん（４０）と、俳優で元ＴＢＳアナウンサーの田中みな実さん（３９）が結婚することを、双方の公式サイトで２９日発表した。田中さんは妊娠しているという。亀梨さんは、２０２５年に解散したアイドルグループ「ＫＡＴ―ＴＵＮ」の元メンバーで、２人は２４年のドラマ「Ｄｅｓｔｉｎｙ」（テレビ朝日）で共演するなどしていた。２人は連名で「表現者として、そして親として、人としての在り方を大切にし