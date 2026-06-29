お笑いコンビ、とんねるずの木梨憲武（64）が、28日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。歌手の松田聖子が勘違いをしたことを明かした。木梨の実家は、父が営む自転車店「木梨サイクル」。店舗の2階に住んでいた親子がリモートで出演し、その娘が「ノリちゃんの顔見てるとおじさんに会ってる気がする、そっくり」と、父・作三さんに似ていることを明かした。木梨は「全く似てきたから、今」と言うと、MCの林修も