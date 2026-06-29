韓流＆華流ドラマファンである松本隆さん。最近は中国ドラマを観まくって、「語りたい熱」が高まっているようです。中国で大人気の『逐玉(ちくぎょく)：翡翠の君』（26）をはじめとして、最新の作品についてあれこれ語り倒していただきました。『週刊文春WOMAN 2026夏号』より、一部を抜粋の上ご紹介します。【写真】この記事の写真を見る（4枚）◆ ◆ ◆松本さんの新たなイチオシとは…？――去年くらいからNetflixで中国ドラマ