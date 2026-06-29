2025年までKAT−TUNとして活躍した亀梨和也さん（40）と俳優の田中みな実さん（39）が結婚と妊娠を発表しました。亀梨和也さんの公式ホームページによりますと、皆さまへご報告と題し、「この度、私たち亀梨和也と田中みな実は結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます。また、新しい命を授かっておりますことも、併せてご報告いたします。未熟なふたりではございますが、表現者として、そして親として、人としての