新潟県警は29日、警察官などを装って新潟市東区の70歳代の女性から現金約812万円をだまし取った特殊詐欺の疑いで、台湾籍の自称インテリアデザイナーの男（28)を逮捕しました。調べによりますと、男はことし5月29日頃から6月7日までの間に、男の共謀者らが女性の自宅に複数回にわたり電話をかけ、電話会社や県警の警察官、検察官を装って、女性が犯罪に巻き込まれたと思いこませ、紙幣番号を調査する必要があると偽って、現