29日午後、潟上市天王字上出戸の県道でクマが目撃されました。五城目警察署の調べによりますと29日午後3時15分ごろ、潟上市天王字上出戸の県道を横断するクマ1頭を、車で走っていた潟上市の50代の女性が目撃しました。クマの体長は約80センチです。最も近い民家までは約100メートル、最も近い小学校までは約200メートルの場所です。隣接した地域には出戸小学校やJR出戸浜駅があります。