全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・三鷹のカフェ店『Saint Denis Cafe』です。もちっ、ふわっ。クレープ愛が生む驚きの口あたり！一度食べたら虜になり、以来恋焦がれているのが「ミル・クレープリー」だ。そもそもできたてミルクレープって食べたことあります？ミル・クレープリー800円『Saint Denis Cafe（サン ドニ カフェ）』ミル・クレープリー800円もちっ、ふ