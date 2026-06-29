北海道函館市の函館赤十字病院が、２０２７年３月末で閉院することが決まりました。４月からは函館協会病院に再編統合される予定です。函館赤十字病院は、１１の診療科と１３７の病床を備えた急性期医療を担う病院です。これまで函館市内の人口減少や建物の老朽化、医療従事者の確保が困難になってきていることから、閉院が検討されていました。病院を運営する日本赤十字社によりますと、６月に開かれた理事会を経て、２０２７年３