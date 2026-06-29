２０２７年春に行われる札幌市長選挙に、札幌のＩＴ関連会社の社長を務める入沢拓也さんが６月２９日、正式に出馬を表明しました。２９日、札幌市長選挙への出馬を正式に表明したのは、札幌出身でＩＴ関連会社「エコモット」社長の入沢拓也さん４６歳です。２０２２年から札幌市の最高デジタル責任者補佐官として市への助言を行ってきました。会見では民間の力を行政に活かして経済を強化し、市民へのサービスにつなげるとし