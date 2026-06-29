北海道開発局は、札幌市の札幌北インターと都心部を結ぶ「都心アクセス道路」の準備工事を７月から開始すると発表しました。（北海道開発局担当者）「新しいトンネルを整備することで、早く安全で確実な道路交通を確保する」 北海道開発局は６月２９日、「都心アクセス道路」の準備工事を７月上旬から始めると発表しました。この道路は、札樽自動車道の札幌北インターチェンジから都心部にある創成川トンネルまで