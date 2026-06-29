29日午後、岩国市関戸の国道2号で軽トラックと乗用車が衝突する事故があり、現場付近は一時通行止めとなりました。消防によりますと乗用車には2人、軽トラックには1人が乗っていてそれぞれケガをしている模様だということです。3人とも意識はあるということです。