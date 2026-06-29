2026年、過去最多のクルーズ船の寄港を予定している金沢港。クルーズライターとして活躍する上田寿美子さんらが29日、県庁を訪れ、山野知事に更なるクルーズ船の寄港に貢献したいと意欲を見せました。県スペシャルクルーズアドバイザーも務める上田寿美子さんと英夫さん夫妻は年に12回、年間100日間ほど国内外のクルーズ船に乗船し、その魅力をテレビや書籍などで発信しています。県庁を訪れた上田さん夫妻は山野知事を表敬し、金