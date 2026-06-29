今国会中での改正を目指して議論が進む皇室典範の改正。しかし、徐々に明らかになってきた内容に対し、各方面から疑問や不信の声が上がっている。【写真】森英恵デザインの黄色のセットアップをお召しになる’94年の雅子さまと、6月25日の愛子さま問題視されている女性皇族の処遇「全体会議を経てまとめられた骨子案は、旧宮家の養子を皇族とすること、そして本人には継承権を与えないことが記載され、その子孫については言及さ