「適応障害」を公表し2月から休養していた声優の鈴村健一（51）が仕事復帰すると29日、自身が代表を務める所属事務所インテンションの公式サイトを通じて発表した。公式サイトに「鈴村健一復帰に関してのお知らせ」と題した文書をアップし、「体調不良によりお休みをいただいておりましたが、この度、体調を考慮しながらではございますが、少しずつお仕事を再開させていただきます」と報告した。鈴村は「機動戦士ガンダムSEED