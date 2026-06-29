「一瞬、心臓が止まるかと思った」【写真】『上毛新聞』にだけ掲載されたBOOWYの全面広告そう興奮気味に語るのは、往年のBOOWYファンである都内在住の50代男性だ。6月25日、BOOWYの地元である群馬県の『上毛新聞』に突如として掲載された全面広告。《ライブハウス武道館へようこそ！》の文字とともに、彼らのシルエットが掲載され、「ついに再結成か!?」「公式からの最高のサプライズ」と、オールドファンたちがザワついた。