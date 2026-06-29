女優の安達祐実（44）が29日、自身のインスタグラムを更新。舞台で共演する人気芸人との2ショット写真を披露した。安達は「舞台『シャープさんフラットさん』夫役のスポさんと」と書き出し、お笑い芸人で俳優のマキタスポーツとの2ショット写真を披露した。そして「私は舞台上で、スポさんという陽だまりの中で遊んでいるようなものです（もちろん真面目にやってます！）」と続け、「もはや、顔も似てきてる気がする」と打ち