国立競技場を運営する「ジャパンナショナルスタジアム・エンターテイメント（ＪＮＳＥ）」は２９日、２０２５年度決算を公表した。経常利益は２８億２３７９万円の赤字で、ＪＮＳＥは「スイートルームの増設など初期投資に伴うもので、赤字幅は想定より少なく、良い内容で着地した」と説明している。２５年４月に民営化してから初めての決算。陸上の世界選手権が開催された影響で通常営業できる日数が限られていた中で、売上高