29日朝、京都駅を出発した近鉄の列車が脱線する事故がありました。29日午前5時すぎ、近鉄・京都線で京都駅を出発した列車が出発直後に線路から脱線し緊急停止しました。近鉄などによりますと、およそ120メートル走行した地点で、運転士が後ろから引っ張られるような印象を受けたため、列車を緊急停止させ確認を行ったところ、2両目と3両目が進行方向の右側に脱線していたということです。当時、列車には乗客30人が乗っていましたが