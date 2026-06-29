6月23〜28日にかけてフランス・パリで開催されたファッションの祭典「パリ・ファッションウィーク メンズ」。かつて『Seventeen』で、専属モデルを務め現在は女優・モデルとして活躍する三吉彩花（30）が参加したのだが、会場で披露した“大胆”な装いが、国内外で注目を集めている。注目を集めているのが、26日に行われたフランスの高級ブランド「VETEMENTS」のショーに出席した際の三吉の姿だ。この日の三吉は、胸元に深いスリッ