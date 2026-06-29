作曲家のチェ・ヨンソプさんがこの世を去った。チェ・ヨンソプさんは6月29日午前、老衰のため亡くなった。享年97歳。【写真】「がん闘病中」と嘘つき炎上→30代で急逝の歌手チェ・ヨンソプさんは大衆音楽の作曲家であり、ロックバンドグループ・ドゥルグクファのベーシスト、チェ・ソンウォンの父親としても知られる。また、韓国の国民的愛唱歌として親しまれる『懐かしい金剛山』（原題）の作曲家であり、指揮者としても活躍した