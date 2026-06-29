大分県で起きたひき逃げ事件から4年となり、重要指名手配されている八田與一容疑者について、警察が名古屋駅前で情報提供を呼びかけました。八田與一容疑者(29)は2022年6月29日、別府市でバイクに乗っていた男子大学生2人に軽自動車で追突し死傷させたとして、殺人などの疑いで重要指名手配されています。事件から4年となった29日、警察は全国11の都道府県で情報提供を呼びかけ、名古屋駅前でも大分県警と愛知県警の捜査員ら