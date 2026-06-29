〈この度、私たち亀梨和也と田中みな実は結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます。また、新しい命を授かっておりますことも、併せてご報告いたします〉【写真を見る】ブルーのストライプのワイシャツにジーンズというカジュアルな服装で「紙袋3つ分の商品」を買っていった田中みな実ほか6月29日、元KAT-TUNの亀梨和也（40）と元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が連名でメッセージを公開し、結婚を発表