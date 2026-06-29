元テレビ東京でフリーアナウンサーの森香澄（30）が29日までに自身のインスタグラムを更新。美しいオフショットを公開した。「バースデーイベントお越しいただいた皆様、ありがとうございました」と書きだした森。「素敵な衣装とメイクもいつもありがとうございます」とつづってほっそりとした二の腕が覗くドレス姿をアップした。「部屋に戻ったらサプライズも！！！」として誕生日のサプライズを受けた様子も披露。「ありが