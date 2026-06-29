林家正蔵さん東京の落語団体の一つ、落語協会は29日、2024年から会長を務めた柳家さん喬さん（77）の後任として、副会長の林家正蔵さん（63）を選んだ。正蔵さんは東京都出身。1978年、父初代林家三平さんに入門し、87年、真打ちに昇進した。前名のこぶ平でバラエティー番組に出演するなど活躍したが、2005年に九代目正蔵を襲名して以降は、古典演目に精励し、しみじみとした情緒ある落語を聞かせている。長男林家たま平さん