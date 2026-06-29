横山ゆかりちゃんが行方不明となった誘拐事件の検討会議で訓示する群馬県警の小菅博司刑事部長＝29日午後、群馬県警太田署群馬県太田市のパチンコ店で1996年、当時4歳だった横山ゆかりちゃんが行方不明となった誘拐事件から7月7日で30年となるのを前に、県警は29日、太田署で事件検討会議を開いた。小菅博司刑事部長は「（県警に寄せられる）情報も少なくなってきているが、ぜひ重要参考人に話を聞かなければならない」と話し、