6月は性的少数者＝LGBTQなどへの理解を呼びかける「プライド月間」と呼ばれ、性の多様性を訴える取り組みが各地で行われています。タイはLGBTQに寛容なイメージが広がる反面、根強い差別も指摘されています。記者「多様な性を認め合おうと、性的マイノリティの当事者やその支援者たちが行進しています」多様性を象徴するレインボーの旗を掲げる多くの参加者たち。タイ・バンコクで行われた大規模なパレードでは、およそ40万人が街