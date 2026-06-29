お笑いコンビ、オードリー若林正恭（48）が28日放送のテレビ朝日系「オジサンドリー」に出演。おじさんになってハマったものを明かした。番組では街の“おじさん”100人にアンケートを取り、「オジサンになってハマったもの」について調査した。サンドウィッチマン伊達みきお（51）は「巨木を見て2人で号泣したことある」と明かしスタジオを爆笑させた。若林は「ミニ四駆って覚えてます？車のプラモデルみたいな。新橋でタミヤの