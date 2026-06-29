＜EARTH MONDAMIN CUP最終日◇29日◇カメリアヒルズCC（千葉県）◇6699ヤード・パー72＞韓国の“キューティフル”ことパク・ヒョンギョンが、日本初優勝を亡き祖母にささげた。【写真】超巨大クラッカーで祝福されるキューティフル悪天候の影響で月曜日に順延された最終ラウンド。5バーディ・1ボギーの「68」をマークし、トータル12アンダーで頂点に立った。ツアー史上最高額となる優勝賞金7200万円を獲得。表彰式では笑顔を見せ