＜トラベラーズ選手権最終日◇28日◇TPCリバー・ハイランズ（コネチカット州）◇6844ヤード・パー70＞【写真】フィッツパトリックの「全米オープン」での使用ドライバーPGAツアーの最終日は、スコッティ・シェフラーとビクトル・ホブランがトータル21アンダーで並び、現地時間あす29日午前9時に開始予定のプレーオフは“月曜決着”となった。トータル20アンダー・3位にコリン・モリカワ、トータル19アンダー・4位にマシュー・フ