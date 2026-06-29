クマの出没が相次ぐ中、大阪府や警察などが対策会議を開きました。 全国で相次ぐ、クマの被害。環境省によりますと、昨年度のクマ出没情報は5万801件で、過去最多だったということです。大阪府内では、今年4月からすでに8件の出没情報がよせられています。 北摂地域でクマの出没が相次いでいることから、関係機関がクマに対して緊密かつ迅速に対応できるよう、昨年度に続き、2回目となる対策会議が開かれました。会議には、大阪