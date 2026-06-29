アメリカで最も歴史のある月刊誌、「The Atlantic（ジ・アトランティック）」が28日、サッカー専門の記者や編集者など13人による「決勝トーナメント予想」の座談会を行いました。優勝はアルゼンチンやフランスとの声が圧倒的に多い中、日本については「ダークホース」としての高評価が目立ちました。日本はオランダ、スウェーデンなどの強豪が入る厳しいグループを無敗で通過したことが評価され、久保建英選手など、主力にけが人を