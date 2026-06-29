首相官邸で開かれた規制改革推進会議＝29日午後政府の規制改革推進会議は29日、人工知能（AI）に関して高市早苗首相への答申をまとめ、次世代AIデータセンターの建設促進や歩行型ロボットの普及に向けた規制の見直しを求めた。技術の進展に現行制度が追い付いていないことを指摘し、府省庁横断で対応を強化する必要性を訴えた。制度の整備を加速し、民間企業の国内投資拡大につなげる狙いがある。政府は答申に基づいて規制改革