愛知・名古屋市の住宅で火事があり、1人暮らしの81歳の女性と長男とみられる男性が死亡しました。火事があったのは、名古屋市天白区植田東の2階建ての住宅で、29日午前2時前、「焦げ臭いにおいがして、もやのような煙がある」と近所の人から119番通報がありました。火は1時間半余りで消し止められましたが、消防によりますと、40代くらいの男性の死亡が現場で確認されたほか、この家で1人で暮らす井上緋蛾子さん（81）が意識不明の