メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県四日市市出身、レスリングの藤波朱理選手が愛知を中心に行われるアジア大会で「優勝したい」と意気込みを語りました。 藤波選手は29日に三重県の一見知事を表敬訪問し、5月のレスリング全日本選抜選手権女子57キロ級での優勝を報告しました。 「全日本選手権で優勝することができ、アジア大会の代表内定をいただきました」（藤波選手） 藤波選手は9月から行われるアジア大会に