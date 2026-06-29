メ～テレ（名古屋テレビ） 2022年に大分県で起きた死亡ひき逃げ事件で、全国に指名手配されている八田與一容疑者(29)について、警察が名古屋市内で情報提供を呼びかけました。 八田容疑者は2022年6月、大分県別府市内で軽乗用車を運転し、2台のバイクに追突して大学生1人を死亡させ、1人にけがをさせて逃走したとして、殺人などの疑いが持たれています。 事件からちょうど4年になった29日、JR名古屋駅で、愛知県