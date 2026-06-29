JRクレメントイン高松兵庫町高松市兵庫町 JR四国の新しいホテルが高松市の中心部に7月1日開業します。狙いは「インバウンド」です。 「JRクレメントイン高松兵庫町」は2026年3月に営業を終了した「高松東急REIホテル」を3カ月かけてリニューアルし、7月1日開業します。 客室はダブルルームが115室、ツインルームが76室であわせて191室です。 料金はダブルルームが一泊1人6800円から