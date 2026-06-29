30日の天気予報 29日（月）は、岡山県では10日ぶりに、香川県では9日ぶりに30℃以上の真夏日になったところがありました。一方で、30日（火）は午前中に雲が広がりそうですが、午後からは日差しが届くところが多くなりそうです。 最高気温は29日と同じくらいで、津山市・岡山市で30℃、高松市は28℃と30℃くらいのところが多くなり蒸し暑くなりそうです。 ただ、朝は20℃くらいのところが多くなりそうなので、調節しやす