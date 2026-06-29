アジア・コモディティ騰落率ランキング＝06/29営業日時点＝ 上海銅 0.78％ 大連とうもろこし 0.77％ 上海異形鉄筋 -0.12％ 大連ポリエチレン -0.23％ 上海ゴム -0.54％ 上海重油 -0.7％ ＊数値は前日比％