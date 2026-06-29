ピル英中銀チーフエコノミスト 金融政策はここ数年、十分に引き締め的ではなかった 自信の利上げ票は、世間の注目を集めるためや、委員会に挑戦するためのものではなく、金融政策が十分に引き締め的ではなかったという真摯な懸念によるものである ※過去2回の金融政策委員会（MPC）で政策金利を4%に引き上げるよう投票した