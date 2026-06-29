◇バレーボールネーションズリーグ2026 予選ラウンド第2週（6月24日〜28日)25点で決着の試合で50-48の激闘が繰り広げられました。男子ネーションズリーグ(NL)の第2週最終戦が現地時間28日、各地で行われました。前回王者のポーランドに挑むアルゼンチンは第1セット、序盤リードを奪うも、徐々に点差を迫られ24-24でデュースに持ち込まれます。そこから試合はもつれにもつれます。ポーランドがリードするとアルゼンチンが追いつき、